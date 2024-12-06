Фильм «Руки Вверх!» удалят из онлайн-кинотеатров по требованию РКН

Телеграм-канал Baza сообщил, что фильм «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова удалят из стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора. Причиной послужили судебные разбирательства между правообладателями.

3 декабря Мосгорсуд принял обеспечительные меры защиты исключительных прав на главные хиты группы «Руки вверх!»: песни «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая» и других. Это значит, что на время судебного разбирательства показ фильма в онлайн-кинотеатрах становится невозможным.

Согласно картотеке суда, платформы Start, «Иви», «Кинопоиск» и Premier будут обязаны закрыть доступ к картине до окончания разбирательства. Напомним, премьера ленты в кинотеатрах состоялась 10 октября 2024 года.