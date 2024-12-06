Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание Deadline, компания Amazon нашла исполнителя главной роли во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Звезда «Аноры» сыграет самого мистера Смита, это будет его вторая большая роль в Голливуде.

Ранее сообщалось, что главную женскую роль предлагали певице Билли Айлиш, однако она оказалась слишком занята для участия во многомесячных съёмках. Сейчас Amazon ищет другую актрису, которая воплотит жену семейства Смит.

Первый сезон сериала «Мистер и миссис Смит» вышел в феврале 2024 года и рассказывал о двух шпионах, которым пришлось выдавать себя за пару во время опасной миссии. Ситуацию осложняло то, что во время выполнения задания они действительно начали испытывать симпатию друг к другу. Главные роли в нём сыграли Дональд Гловер («Сообщество») и Майя Эрскин («Конь БоДжек»).

Материалы по теме
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android