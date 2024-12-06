Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Как сообщает издание Deadline, компания Amazon нашла исполнителя главной роли во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Звезда «Аноры» сыграет самого мистера Смита, это будет его вторая большая роль в Голливуде.

Ранее сообщалось, что главную женскую роль предлагали певице Билли Айлиш, однако она оказалась слишком занята для участия во многомесячных съёмках. Сейчас Amazon ищет другую актрису, которая воплотит жену семейства Смит.

Первый сезон сериала «Мистер и миссис Смит» вышел в феврале 2024 года и рассказывал о двух шпионах, которым пришлось выдавать себя за пару во время опасной миссии. Ситуацию осложняло то, что во время выполнения задания они действительно начали испытывать симпатию друг к другу. Главные роли в нём сыграли Дональд Гловер («Сообщество») и Майя Эрскин («Конь БоДжек»).