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Обновление Deadlock от 06.11.2024

Вышло большое обновление для Deadlock — новый герой и изменения подбора
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В ночь с 6 на 7 декабря компания Valve обновила MOBA-шутер Deadlock. Список изменений был опубликован на официальном форуме игры.

В Deadlock был добавлен новый экспериментальный герой — Raven (или Operative). Это спецагент, главной миссией которого является воскрешение Екатерины Великой. Пока персонаж доступен только в режиме Hero Labs.

Был обновлён подбор игроков в матчмейкинге. В данном обновлении разработчики включили новую опцию «Extra Competitive», которая подбирает игроков, предпочитающих более высокий уровень координации и коммуникации. Также Valve вернула ограничение в два человека на группу для подбора на высшем ранге.

Кроме этого, значительно переработаны экономика и объекты. Балансным изменениям подверглись и герои, среди которых есть Grey Talon, Mirage и Haze. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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