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Когда будет EWC по CS2

Анонсирован Esports World Cup 2025 по Counter-Stike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн
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Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup в Саудовской Аравии объявили о проведении топ-турнира по Counter-Strike 2.

Как сообщается в анонсе, соревнование пройдёт с 20 по 24 августа 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках чемпионата 16 команд со всего мира разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн. Приглашения будут основываться на официальном рейтинге команд от Valve.

Как и в 2024-м, ивент будет частью киберспортивного фестиваля EWC. Чемпионом Esports World Cup 2024 по CS2 стала Natus Vincere.

Также организаторы анонсировали соревнования по таким дисциплинам, как Call of Duty, Honor of Kings, Free Fire, Street Fighter, Rainbow Six Siege и Dota 2.

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