Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Как сообщают СМИ, российский актёр Марк Эйдельштейн («Анора») исполнит главную роль во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Отмечается, что звезда сыграет в продолжении мистера Смита.

Ранее журналисты рассказали, что Amazon MGM Studios рассматривает на роль миссис Смит певицу Билли Айлиш, однако точного решения пока не приняла.

В первом сезоне роли Джона и Джейн сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Сам сериал приняли положительно, хоть и отмечали, что вряд ли какое-то шоу или новый фильм превзойдёт оригинал с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.

Премьера шпионской комедии состоялась в феврале в стриминговом сервисе Prime Video. В первый сезон вошло восемь эпизодов.