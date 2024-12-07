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Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»
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Как сообщают СМИ, российский актёр Марк Эйдельштейн («Анора») исполнит главную роль во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Отмечается, что звезда сыграет в продолжении мистера Смита.

Ранее журналисты рассказали, что Amazon MGM Studios рассматривает на роль миссис Смит певицу Билли Айлиш, однако точного решения пока не приняла.

В первом сезоне роли Джона и Джейн сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Сам сериал приняли положительно, хоть и отмечали, что вряд ли какое-то шоу или новый фильм превзойдёт оригинал с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.

Премьера шпионской комедии состоялась в феврале в стриминговом сервисе Prime Video. В первый сезон вошло восемь эпизодов.

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