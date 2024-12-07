Американский клуб M80 выкупил все активы beastcoast — в том числе топ-состав по Dota 2

Киберспортивная организация M80 из США приобрела активы клуба beastcoast. Анонс состоялся в социальных сетях M80.

Как сообщается в анонсе, M80 приобрела клуб beastcoast со всеми его активами, включая киберспортивный и медиабизнес. Одним из ключевых приобретений североамериканской организации стала перуанская команда по Dota 2, которая выступит на топ-турнире ESL One Bangkok 2024.

Что касается самого M80, клуб был основан в декабре 2022 года и является одной из самых быстроразвивающихся киберспортивных организаций Северной Америки. На данный момент M80 владеет составом по Counter-Strike 2, который занимает 24-ю строчку в мировом рейтинге команд от HLTV.