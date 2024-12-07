Вышел русский трейлер исторической драмы «Возвращение Одиссея» с Рэйфом Файнсом

Вышел дублированный трейлер исторической драмы «Возвращение Одиссея» с Рэйфом Файнсом («Список Шиндлера», «Отель «Гранд Будапешт») в главной роли. В ролике показали завязку сюжета и центральных героев.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат HanWay Films/Rai Cinema.

Действия картины развернутся спустя 20 лет после странствий Одиссея. Царя выбрасывает на берег Итаки и он наконец возвращается домой, но в его государстве многое изменилось с его ухода на Троянскую войну. Его любимая жена Пенелопа стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи вынуждают её выбрать нового мужа, который станет царём.

Также в актёрский состав вошли Жюльет Бинош, Чарли Пламмер, Марван Кензари, Том Рис Харрис, Амир Уилсон, Анхела Молина, Джаз Хатчинс, Мо Бар-Эль и другие. Режиссёром ленты выступил Уберто Пазолини («Остановившаяся жизнь», «Милый друг»).