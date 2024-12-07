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Два про-игрока из Казахстана были переведены в запас состава Aurora по Dota 2

Два про-игрока из Казахстана были переведены в запас состава Aurora по Dota 2
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Азиатский состав Aurora Gaming по Dota 2 лишился двух игроков из Казахстана. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

Представители клуба сообщили, что игроки Айбек TA2000 Токаев и Арман Malady Оразбаев были переведены в запас организации. Кто заменит киберспортсменов на первой и пятой позициях, пока неизвестно.

Состав Aurora по Dota 2 на данный момент:

  • TBD;
  • Эйбэд Abed Азэль Юсоп;
  • Ануча Jabz Дживаронг;
  • Воравит Q Мекчай;
  • TBD;
  • Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

TA2000 присоединился к Aurora в сентябре 2024 года, а Malady стал частью клуба в середине ноября. Последним результатом команды с двумя представителями Казахстана в составе стало второе место на квалификациях к топ-турниру ESL One Bangkok 2024 в Юго-Восточной Азии.

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