Два про-игрока из Казахстана были переведены в запас состава Aurora по Dota 2

Азиатский состав Aurora Gaming по Dota 2 лишился двух игроков из Казахстана. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

Представители клуба сообщили, что игроки Айбек TA2000 Токаев и Арман Malady Оразбаев были переведены в запас организации. Кто заменит киберспортсменов на первой и пятой позициях, пока неизвестно.

Состав Aurora по Dota 2 на данный момент:

TBD;

Эйбэд Abed Азэль Юсоп;

Ануча Jabz Дживаронг;

Воравит Q Мекчай;

TBD;

Ли SunBhie Чон Дже (тренер).

TA2000 присоединился к Aurora в сентябре 2024 года, а Malady стал частью клуба в середине ноября. Последним результатом команды с двумя представителями Казахстана в составе стало второе место на квалификациях к топ-турниру ESL One Bangkok 2024 в Юго-Восточной Азии.