В России снова потребовали запретить Roblox

В Роскомнадзор обратилась глава общественного движения «Здоровое отечество» Екатерина Лещинская. Активистка потребовала запретить Roblox в стране. По словам общественников, в последнее время возросло число преступлений, связанных с игрой.

Лещинская вместе с коллегами проанализировала содержимое Roblox и пришла к выводу, что в ней есть целый ряд рисков для детей от 3 до 15 лет. Среди возможных опасностей называются игровая зависимость, контент с насилием и нецензурной лексикой, бесконтрольные внутренние покупки, а также знакомство с незнакомыми людьми, чьи намерения неизвестны.

Roblox доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и мобильных устройствах.