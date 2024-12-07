26-летний киберспортсмен присоединился к молодёжному составу NAVI по Dota 2
Кыргызский про-игрок Бакыт Zayac Эмилжанов присоединился к составу NAVI Junior по Dota 2. Анонс состоялся на официальном сайте украинского клуба.
26-летний киберспортсмен займёт четвёртую позицию в молодёжном ростере Natus Vincere. Что касается Тамира Daze Токпанова, который выполнял эту роль ранее, он был переведён в запас.
Состав NAVI Junior по Dota 2:
- Тарас gotthejuice Линников;
- Артём Niku Бачкур;
- Юрий pma Проц;
- Бакыт Zayac Эмилжанов;
- Станислав Riddys Митрошкин;
- Иван ArtStyle Антонов (тренер).
В 2022 году Zayac в составе Team Secret с Клементом Puppey Ивановым занял второе место на The International 2022. Последней командой Зайца был основной состав Natus Vincere, однако в октябре клуб перевёл всех игроков того ростера в запас.
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