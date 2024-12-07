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Хагрида в сериале «Гарри Поттер» может сыграть звезда «Теда Лассо» Бретт Голдстин

Хагрида в сериале «Гарри Поттер» может сыграть звезда «Теда Лассо» Бретт Голдстин
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Как сообщают журналисты издания Deadline, роль Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру» может исполнить Бретт Голдстин («Тед Лассо»), а Минервы Макгонагалл — Шэрон Хорган («Заговор сестёр Гарви»). Ещё журналисты упомянули слух, что на роль Макгонагалл также рассматривается и Рэйчел Вайс («Мумия»).

Отмечается, что окончательное решение Warner Bros. пока не приняла. Напомним, ранее СМИ рассказали, что сыграть Северуса Снегга в сериале «Гарри Поттер» может актёр Паапа Эссьеду («Чёрное зеркало», «Банды Лондона»), а Дамблдора — Марк Райлэнс и Марк Стронг.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в первой половине 2027 года. Шоу адаптирует все семь книг Джоан Роулинг — каждое произведение получит отдельный сезон.

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