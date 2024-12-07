Звезда «Начала» Джозеф Гордон-Левитт снимет триллер с Энн Хэтэуэй в главной роли

Как сообщают журналисты издания Deadline, Джозеф Гордон-Левитт («Начало», «Сноуден») снимет триллер с Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada», «Мысль о тебе») в главной роли. Лента пока даже не получила название, однако, согласно данным СМИ, она будет посвящена искусственному интеллекту.

Детали сюжета, полный актёрский состав и другие детали ещё неизвестны. Источники Deadline отмечают, что сценарий будущей картины Джозеф Гордон-Левитт написал в соавторстве с Кираном Фицджералдом («Сноуден»).

Сроки и дата премьеры предстоящей ленты пока не раскрываются. Вероятно, больше деталей станет известно только в 2025 году.