Фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта выйдет онлайн 24 декабря

Согласно данным сервиса DVDs Release Dates, исторический фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта выйдет онлайн уже 24 декабря — в этот день его смогут посмотреть все желающие в интернете. Лента будет доступна для просмотра в стриминговых сервисах Apple TV+, Amazon Prime, Vudu и других.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера ленты в кинотеатрах России состоялась 23 ноября.