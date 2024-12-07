Где смотреть «стримерский Оскар» SLAY 2024

Вечером 7 декабря пройдёт премия SLAY — это что-то вроде стримерского «Оскара», на котором будут объявлять победителей в различных номинациях. В рамках шоу будут подведены итоги пользовательского голосования. Причём сами голоса будут учтены в соотношении 70:30, где 70% — мнение аудитории, а 30% — мнение стримеров.

Где смотреть SLAY 2024?

Фото: SLAY

Премия SLAY начнётся офлайн и на Twitch-канале Бустера в субботу, 7 декабря, 17:30 мск. Более 200 стримеров соберутся на мероприятии, чтобы узнать, кто станет победителем в 16 номинациях.

Ведущими церемонии в этом году выступят Слава Бустер и Илья Сатир, а ведущими красной дорожки — Слава Бустер и Big Russian Boss, Дмитрий Ликс и Bogadovka.