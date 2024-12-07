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Вова Братишкин второй год подряд признан лучшим стримером по версии премии SLAY

Топ-стример Владимир bratishkinoff Семенюк (3,2 млн фолловеров на Twitch) выиграл главную награду престижной премии SLAY 2024, проходящей сегодня в Москве.

Братишкин получает титул SLAY KING второй год подряд. Кроме того, он победил в ещё одной номинации — «Лучший Just Chatting стример» за ламповые обсуждения различных тем в ходе прямых трансляций.

Титул SLAY QUEEN как лучшая стримерша получила Валерия morphe_ya Высоцкая. Всего своих победителей нашли 16 статуэток в виде галочки верификации — полный список можно найти в нашем отдельном материале.

Церемония награждения SLAY прошла в духе классических премий с красной ковровой дорожкой, строгими костюмами и напряжённым объявлением победителей — ивент получил негласное название «стримерский Оскар».