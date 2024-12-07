Path of Exile 2 стартовала в Steam с онлайном в 459 тысяч человек

Вечером 6 декабря состоялся релиз Path of Exile 2 в раннем доступе. За первые сутки пиковый онлайн проекта в Steam составил 459 тыс. человек. В связи с таким наплывом геймеров многие столкнулись с трудностями при подключении к серверам, однако спустя пару часов авторы решили большинство возникших проблем.

На момент написания материала Path of Exile 2 получила в цифровом магазине Valve свыше 10,7 тыс. отзывов, причём 82% из них — положительные.

Фото: SteamDB

Сейчас попасть в ранний доступ Path of Exile 2 можно только с помощью покупки набора поддержки, который доступен в том числе и в России. Минимальный пак обойдётся в 1398 рублей, а максимальный — в 4660 рублей. На старте в игре доступны шесть классов (воин, следопыт, наёмник, ведьма, монах и волшебница) и три сюжетных акта, после прохождения которых игроки отправятся покорять бесконечный эндгейм-контент.

Полноценный релиз Path of Exile 2 состоится не раньше середины 2025 года. После выхода проект будет условно-бесплатным.