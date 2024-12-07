Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый тизер хоррора «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи — премьера 20 июня

Вышел первый тизер хоррора «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи — премьера 20 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала первый тизер хоррора «28 лет спустя». В ролике показали буквально два кадра и логотип грядущей ленты без дополнительных подробностей.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Фильм продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. По сюжету, со времён начала пандемии прошло 28 лет, и мир вокруг с тех пор сильно изменился. Подробный синопсис и другие сюжетные детали всё ещё держатся в секрете.

К исполнению главной роли вернётся Киллиан Мёрфи. Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года.

Материалы по теме
Лучше бы Ридли Скотт не снимал этот фильм. Обзор «Гладиатора 2»
Лучше бы Ридли Скотт не снимал этот фильм. Обзор «Гладиатора 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android