Вышел первый тизер хоррора «28 лет спустя» с Киллианом Мёрфи — премьера 20 июня

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала первый тизер хоррора «28 лет спустя». В ролике показали буквально два кадра и логотип грядущей ленты без дополнительных подробностей.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Фильм продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. По сюжету, со времён начала пандемии прошло 28 лет, и мир вокруг с тех пор сильно изменился. Подробный синопсис и другие сюжетные детали всё ещё держатся в секрете.

К исполнению главной роли вернётся Киллиан Мёрфи. Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года.