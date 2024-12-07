Стартовала премия SLAY 2024 — стрим в первые полчаса побил рекорд по онлайну

На Twitch-канале Славы Бустера стартовало пре-шоу стримерской премии SLAY 2024. Гости и номинанты дают интервью на красной дорожке — основная программа с объявлением победителей начнётся позже.

При этом уже за первые полчаса к трансляции с церемонии награждения присоединились более 200 тыс. человек — это рекорд как для канала Бустера, так и для русскоязычных эфиров на Twitch в целом (исключая киберспортивные турниры). Сейчас на стриме более 220 тысяч.

Фото: Чемпионат

Стримерская премия SLAY проходит во второй раз: в декабре 2023 года за эфиром в пике наблюдали почти 200 тысяч зрителей. Сегодня в рамках «стримерского Оскара» наградят 16 лучших контентмейкеров и проектов года.