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В Fortnite добавят режим «Линии огня» в духе Counter-Strike

В Fortnite добавят режим «Линии огня» в духе Counter-Strike
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Компания Epic Games анонсировала для королевской битвы Fortnite режим «Линии огня» в духе Counter-Strike. Матчи в рамках него будут проходить в формате «5 на 5» и от первого лица.

В сражениях примут участие две команды: нападающая и обороняющаяся. Первой необходимо установить устройство «Точка разлома» на одной из двух точек, а второй — деактивировать его. Раунд завершится после того, как бомба взорвётся или же её обезвредят.

Видео доступно на YouTube-канале FortniteBRFeed. Права на видео принадлежат Epic Games.

В «Линии огня» будут предусмотрены как обычные, так и рейтинговые матчи. Ко всему прочему, в матчах игроки смогут использовать все виды косметических предметов из других режимов.

Ранний доступ к «Линии огня» отроется уже 11 декабря. Изначально для игры будет доступна только одна карта «Скайлайн 10».

Карта для режима «Линии огня»

Фото: Epic Games

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