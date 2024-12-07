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«У Gaozu есть шансы»: CrystalMay назвал фаворитов ESL One Bangkok по «Доте»

Киберспортивный комментатор Дмитрий CrystalMay Корчевинин на премии SLAY поделился своими ожиданиями от ESL One Bangkok — последнего крупного турнира по Dota 2 в уходящем году.

В комментарии «Чемпионату» эксперт назвал трёх претендентов на победу, первым выделив состав Team Falcons.

Патч все еще точно такой же. Они все еще отлично отыгрывают от своих хоров. И макро не поменялось, поэтому Falcons — точно фаворит.

По мнению CrystalMay, «орлам» не помешал провал на BLAST Slam.

Это просто их нестабильность. Я думаю, это такая команда, которая рождена стабильно заходить всегда в топы, но стабильно побеждать не может именно из-за своей системы, потому что она строится вокруг индивидуальной формы игроков. А если она таким образом работает, то в этом случае такой стабильности от них, как у условных Gaimin Gladiators в прошлом году, мы не получим.

Российская BetBoom Team будет вторым фаворитом, несмотря на замену мидера.

Они выиграли последний турнир и у них всё хорошо. Да, теперь у них будет kiyotaka вместо gpk, а Даня, на мой взгляд, играет постабильнее. У Глеба же очень много агрессивных движений, которые явно очень интересны с точки зрения того, что их не законтришь — но, с другой стороны, он иногда контрит сам себя тем, что ввязывается в то, что далеко не всегда приносит пользу.

Дмитрий также поставил в топ-3 фаворитов китайскую Gaozu.

Чтобы не быть слишком скучным, давай скажем, что Gaozu. У китайцев стабильно получается собраться на один нормальный турич. Если вспомнишь, в предыдущем году декабрьский ESL в Азии выиграла Azur Ray — это прям какой-то момент экстремального пауэрлифтинга. Потому что после у них идёт большой перерыв на Китайский Новый год, и когда они на него собираются, то это всё, до свидания. Но до этого момента они реально могут просто запотеть, я думаю, что у Gaozu есть шансы. Если не выиграть, то хотя бы выйти в финал.

ESL One Bangkok 2024 пройдёт с 9 по 15 декабря в столице Таиланда. 12 команд разыграют $ 1 млн и очки рейтинга ESL Pro Tour.