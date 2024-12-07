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Сериал Джек Ричер от Амазон, 3-й сезон: дата выхода, когда выйдет, трейлер, о чём будет сюжет

Вышел тизер третьего сезона сериала «Джек Ричер» — премьера 20 февраля
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Компания Amazon представила дебютный тизер третьего сезона сериала «Джек Ричер». Шоу с Аланом Ритчсоном вернётся уже 20 февраля 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале TV Promos. Права на видео принадлежат Amazon.

Третий сезон шоу расскажет о новых приключениях Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время бывший сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.

«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Шоу рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Первый сезон вышел в 2022 году, а второй — в 2023-м.

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