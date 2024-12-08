Вышел трейлер боевика «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой — премьера 14 февраля

Вышел полноценный трейлер боевика «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой («Ход королевы») и Майлзом Теллером («Дивергент») в главных ролях. В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.
Согласно синопсису, двое высококлассных оперативников несут пост в сторожевых вышках, расположенных по разные стороны от большого и строго засекреченного ущелья. В нём таится неизвестное зло, которое может стать угрозой для человечества.
Также в актёрский состав вошли Сигурни Уивер, Уильям Хьюстон, Саманта Кохлан, Алессандро Гарсиа, Адам Скотт-Роули и другие. Кресло режиссёра занял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж», «Шесть демонов Эмили Роуз»).
Премьера «Ущелья» состоится 14 февраля в стриминговом сервисе Apple TV+.