В фильме Стивена Спилберга про НЛО может сыграть Уайатт Рассел — СМИ

Как сообщает издание Deadline, в предстоящем фильме Стивена Спилберга про НЛО может сыграть Уайатт Рассел, звезда «Сокола и Зимнего солдата» и предстоящих «Громовержцев». Журналисты отметили, что актёр пока ведёт переговоры об участии в проекте.

Какую именно роль Рассел исполнит в картине — неизвестно. Вместе с ним в ленте сыграют Джош О'Коннор («Химера», «Претенденты»), Эмили Блант («Оппенгеймер», «Каскадёры»), Колман Доминго («Бойтесь ходячих мертвецов») и Ив Хьюсон («Робин Гуда: Начало»).

К созданию сценария для ленты был привлечён Дэвид Кепп, который ранее работал со Спилбергом над фильмами «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Новая картина разрабатывается на основе оригинальной идеи Спилберга, однако никаких других деталей пока нет.

Фильм The Dish выйдет в мировом прокате 15 мая 2026 года.