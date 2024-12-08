Сборы мультфильма «Моана 2» превысили $ 500 млн

7 декабря сборы мультфильма «Моана 2» в мировом прокате превысили $ 500 млн. Для достижения такой суммы анимационной ленте понадобилось полторы недели — премьера состоялась 27 ноября.

Бюджет проекта составил $ 150 млн, поэтому он уже окупился и начал приносить своим авторам исключительно прибыль. Аналитики уверены, что у мультфильма есть все шансы собрать более $ 1 млрд, став одним из самых кассовых фильмов 2024 года.

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит новых друзей и встречается с новыми недоброжелателями.