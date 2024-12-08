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Вышел трейлер третьего сезона сериала «Шершни» — премьера 14 февраля

Вышел трейлер третьего сезона сериала «Шершни» — премьера 14 февраля
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Вышел полноценный трейлер третьего сезона сериала «Шершни». В ролике показали главных героинь и ряд напряжённых эпизодов.

Также авторы напомнили, что продолжение шоу стартует 14 февраля в стриминговом сервисе Paramount+. В день премьеры выйдут две новые серии, а остальные восемь будут показывать по одной раз в неделю.

Видео доступно на YouTube-канале Yellowjackets. Права на видео принадлежат Showtime.

Сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет — главная интрига состоит в том, как именно они выбрались из леса и вернулись к нормальной жизни.

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