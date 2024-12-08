Така и Муфаса в опасности — в новом отрывке фильма «Муфаса: Король Лев»

Вышел новый отрывок из фильма «Муфаса: Король Лев». В нём главные герои пытаются сбежать от Кироса и его стаи белых львов, однако опасность всё равно настигает их.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Disney.

Повествование в картине будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром ленты выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Мировая премьера ленты «Муфаса: Король Лев» состоится уже 20 декабря. Будут ли картину показывать в России на новогодних праздниках, пока неясно.