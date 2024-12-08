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«Приключения Паддингтона 3» стал самым кассовым фильмом серии в России

«Приключения Паддингтона 3» стал самым кассовым фильмом серии в России
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8 декабря сборы фильма «Приключения Паддингтона 3» в кинотеатрах России превысили 400 млн рублей. Для достижения такой цифры ленте понадобилось полторы недели — премьера состоялась 28 ноября. Данный результат позволил ленте стать самой кассовой частью в российском прокате.

Фото: «Фонд Кино»

Сборы фильмов серии «Приключения Паддингтона» в России

  1. «Приключения Паддингтона 3» — 402 млн рублей;
  2. «Приключения Паддингтона 2» — 356 млн рублей;
  3. «Приключения Паддингтона» — 157 млн рублей (с учётом инфляции).

По сюжету, Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Основной актёрский состав, который принимал участие в первых двух частях франшизы, вернулся. К касту присоединились Антонио Бандерас, Оливия Колман и другие. Замена произошла только одна: теперь Мэри Браун играет Эмили Мортимер, а не Салли Хокинс.

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