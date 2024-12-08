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Истории героев из «Аркейна» расскажут в новых сериалах

Истории героев из «Аркейна» расскажут в новых сериалах
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Один из создателей мультсериала «Аркейн» Кристиан Линке пообщался с журналистами издания The Direct. В ходе разговора он затронул тему будущих спин-оффов шоу.

По словам Линке, грядущие проекты расскажут истории героев из оригинального мультсериала. Команда уже даже выбрала персонажей, о чьей судьбе они хотят поведать в новых шоу, однако конкретные планы пока не раскрываются.

Не столько третий сезон, сколько отдельные истории некоторых персонажей, которые есть в «Аркейне»… Мы хотим продолжить рассказывать об их судьбах.

Второй сезон «Аркейна» уже вышел и продолжает историю Вай и Джинкс, двух сестёр, разлучённых на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. Это финал всей истории, которая основана на культовой MOBA-игре League of Legends.

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