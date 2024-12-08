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Вышел новый тизер восьмого сезона «Рика и Морти» в озвучке Сыендука

Вышел новый тизер восьмого сезона «Рика и Морти» в озвучке Сыендука
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Блогер Дмитрий Сыендук озвучил новый тизер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». В ролике Рик проводит кастинг для замены Джерри. Однако попробовать свои силы пришли не только люди, но и инопланетные существа.

Также авторы напомнили, что премьера продолжения состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале lissa. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Напомним, начиная с седьмого сезона главных героев стали озвучивать другие актёры вместо создателя сериала Джастина Ройланда. Продюсеры телеканала разорвали с ним контракт после обвинений в домашнем насилии и неподобающем поведении. Чуть позже с него сняли все обвинения, однако сервис всё же не стал заключать с ним новое соглашение.

Мультсериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях подростка Морти и его циничного дедушки Рика. Вместе они отправляются в параллельные измерения, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды.

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