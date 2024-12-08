«Стримерский Оскар» SLAY 2024 посмотрели более 370 тысяч человек в пике

Вечером 7 декабря в Москве прошла церемония награждения стримерской премии SLAY 2024 (Stream Legends Awards of the Year) — статуэтками в виде галочки верификации были отмечены 16 контентмейкеров и проектов.

Прямой эфир мероприятия на Twitch в пике смотрело более 370 тыс7 человек, что позволило побить результат предыдущего года. В честь достижения подобной цифры Бустер пообещал подписчикам провести аукцион на стрижку, а также запустить розыгрыш девайсов Lunacy и 1 млн рублей.

Церемония награждения SLAY прошла в духе классических премий с красной ковровой дорожкой, строгими костюмами и напряжённым объявлением победителей — ивент получил негласное название «стримерский Оскар».