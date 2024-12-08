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NAVI не вышла в плей-офф Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2

NAVI не вышла в плей-офф Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2
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Сегодня в Китае определился окончательный список участников плей-офф Perfect World Shanghai Major 2024 — главного чемпионата по Counter-Strike 2 с призовым $ 1,25 млн.

Главной сенсацией стал вылет Natus Vincere: в решающем матче «рождённые побеждать» уступили HEROIC.

CS 2. PW Shanghai Major 2024 . Групповой этап
08 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
1 : 2
HEROIC

В двух других встречах дня европейские коллективы выбили из турнира представителей Бразилии: MOUZ разгромила MiBR, а FaZe Clan победила FURIA Esports.

Также в плей-офф чемпионата мира сыграют российская Team Spirit, американский ростер Team Liquid, The MongolZ из Монголии и европейские G2 с Vitality. Решающие матчи пройдут с 12 по 15 декабря в Шанхае.

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