NAVI не вышла в плей-офф Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2

Сегодня в Китае определился окончательный список участников плей-офф Perfect World Shanghai Major 2024 — главного чемпионата по Counter-Strike 2 с призовым $ 1,25 млн.

Главной сенсацией стал вылет Natus Vincere: в решающем матче «рождённые побеждать» уступили HEROIC.

В двух других встречах дня европейские коллективы выбили из турнира представителей Бразилии: MOUZ разгромила MiBR, а FaZe Clan победила FURIA Esports.

Также в плей-офф чемпионата мира сыграют российская Team Spirit, американский ростер Team Liquid, The MongolZ из Монголии и европейские G2 с Vitality. Решающие матчи пройдут с 12 по 15 декабря в Шанхае.