10 худших игр 2024 года от Metacritic

Журналисты Kotaku проанализировали список самых низко оценённых игр 2024 года на агрегаторе Metacritic. После ознакомления представители издания составили рейтинг из 10 худших проектов по мнению критиков.

В подборку попали только те тайтлы, которые смогли набрать хотя бы семь отзывов от прессы. Среди них фигурируют файтинг TMNT Arcade: Wrath of the Mutants и хоррор Silent Hill: The Short Message.

Топ-10 худших игр 2024 года на Metacritic от прессы: