Steam поставил новый рекорд — онлайн превысил 39,2 млн человек

8 декабря онлайн-магазин Steam снова установил рекорд по пиковому онлайну пользователей — в сервисе одновременно находились более 39,2 млн человек. Это абсолютный рекорд за всю историю платформы, предыдущий лучший результат был установлен в сентябре и составлял на 1,2 млн человек меньше.

При этом в играх находилась примерно треть от пиковой аудитории платформы — 12 млн человек. У остальных пользователей программа запущена в фоновом режиме.

Фото: SteamDB

Steam удалось достичь нового рекорда благодаря недавнему выходу сразу трёх проектов: Path of Exile 2, Marvel's Rivals и Delta Force. Все перечисленные игры привлекли огромное внимание геймеров.