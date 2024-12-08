«Моана 2» вошла в топ-5 самых кассовых фильмов 2024 года за две недели проката

По итогам второго уикенда сборы мультфильма «Моана 2» превысили отметку в $ 600 млн. Лента продолжает удерживать лидерство в США и во многих других странах мира, постепенно приближаясь к финальным результатам первой части — $ 643 млн.

Таким образом, «Моана 2» уже вошла в пятёрку самых кассовых фильмов 2024 года. Лента обошла «Годзиллу против Конга» и постепенно приближается к «Дюне 2» Дени Вильнёва. Аналитики предрекают мультфильму миллиардные сборы, что позволит ему войти в тройку лидеров уже в ближайшем будущем.

Самые кассовые фильмы 2024 года: