«Моана 2» вошла в топ-5 самых кассовых фильмов 2024 года за две недели проката
По итогам второго уикенда сборы мультфильма «Моана 2» превысили отметку в $ 600 млн. Лента продолжает удерживать лидерство в США и во многих других странах мира, постепенно приближаясь к финальным результатам первой части — $ 643 млн.
Таким образом, «Моана 2» уже вошла в пятёрку самых кассовых фильмов 2024 года. Лента обошла «Годзиллу против Конга» и постепенно приближается к «Дюне 2» Дени Вильнёва. Аналитики предрекают мультфильму миллиардные сборы, что позволит ему войти в тройку лидеров уже в ближайшем будущем.
Самые кассовые фильмы 2024 года:
- «Головоломка 2» — $ 1,69 млрд;
- «Дэдпул и Росомаха» — $ 1,33 млрд;
- «Гадкий я 4» — $ 969 млн;
- «Дюна 2» — $ 714 млн;
- «Моана 2» — $ 600 млн.
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