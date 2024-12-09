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Вышел эпичный трейлер The Game Awards 2024 с главными играми года

Вышел эпичный трейлер The Game Awards 2024 с главными играми года
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Организаторы The Game Awards 2024 представили грандиозный трейлер грядущей выставки. В небольшом ролике авторы напомнили о самых популярных играх и сериалах последних 12 месяцев и постарались подогреть интерес зрителей к одному из главных поп-культурных ивентов года.

Видео доступно на YouTube-канале thegameawards. Права на видео принадлежат The Game Awards.

Церемония The Game Awards 2024 пройдёт в ночь на 13 декабря. Пре-шоу стартует в 3:30 по московскому времени, а сама выставка начнётся в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2024 года, зрителей также ждут анонсы новых игр и геймплейные трейлеры уже представленных тайтлов.

Для организатора выставки Джеффа Кили это будет уже десятый, юбилейный The Game Awards. По данным журналистов, на церемонии геймеров ждёт множество сюрпризов — от первых кадров горячо ожидаемых проектов до неожиданных премьер.

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