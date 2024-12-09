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Юра Борисов стал лучшим актёром второго плана за фильм «Анора» по версии кинокритиков США

Юра Борисов стал лучшим актёром второго плана за фильм «Анора» по версии кинокритиков США
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Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса объявила победителей в собственной премии. Члены жюри выбрали победителей в различных номинациях среди фильмов, вышедших в 2024 году.

Так, награду за лучшую мужскую роль второго плана забрал российский актёр Юра Борисов за роль в фильме «Анора». Статуэтку он разделил с американским артистом Кираном Калкиным, сыгравшем в драме «Настоящая боль» режиссёра Джесси Айзенберга.

Помимо Борисова, награду за лучшую женскую роль забрала Майки Мэдисон, сыгравшая в «Аноре» главную героиню. Девушка также разделила награду с Марианной Жан-Батистой, которую наградили за игру в фильме «Суровая правда».

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