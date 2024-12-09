Фильм «Приключения Паддингтона 3» снова возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, самым кассовым фильмом России за минувший уикенд стал триквел «Приключений Паддингтона». За прошедшие выходные картины смогла собрать 144,8 млн рублей, а общая сумма сборов в стране составляет 439,8 млн рублей. Лента про Паддингтона уже вторую неделю подряд возглавляет кинопрокат России за выходные.

Второе место по сборам в России за уикенд занимает лента «Звёзды в Сибири» — она собрала 72,5 млн рублей. Третью строчку занял мультфильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес», который собрал 48,3 млн рублей.

Среди картин, которые прокатываются в стране без лицензии, после «Приключений Паддингтона 3» идёт мультфильм «Моана 2», собравший за выходные 139,3 млн рублей с общими сборами в России в 394,3 млн рублей.