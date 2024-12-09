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Фильм «Приключения Паддингтона 3» снова возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Приключения Паддингтона 3» снова возглавил кинопрокат России за уикенд
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По данным Kinobusiness, самым кассовым фильмом России за минувший уикенд стал триквел «Приключений Паддингтона». За прошедшие выходные картины смогла собрать 144,8 млн рублей, а общая сумма сборов в стране составляет 439,8 млн рублей. Лента про Паддингтона уже вторую неделю подряд возглавляет кинопрокат России за выходные.

Второе место по сборам в России за уикенд занимает лента «Звёзды в Сибири» — она собрала 72,5 млн рублей. Третью строчку занял мультфильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес», который собрал 48,3 млн рублей.

Среди картин, которые прокатываются в стране без лицензии, после «Приключений Паддингтона 3» идёт мультфильм «Моана 2», собравший за выходные 139,3 млн рублей с общими сборами в России в 394,3 млн рублей.

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