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«У меня столько чувств»: Энн Хэтэуэй — о работе с Кристофером Ноланом над новым фильмом

«У меня столько чувств»: Энн Хэтэуэй — о работе с Кристофером Ноланом над новым фильмом
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Энн Хэтэуэй уже дважды снималась в фильмах Кристофера Нолана. Актриса порадовала своим присутствием в «Интерстелларе» и «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды». Оставшись в восторге от лент и от работы с Ноланом, Энн вновь поработает с режиссёром над его новой лентой.

По словам Хэтэуэй, она обожает работать с Ноланом и его женой Эммой Нолан. Актриса подчеркнула, что фильмы Криса — «одно из лучших мест, где только можно оказаться».

У меня столько чувств по этому поводу, что я даже не знаю, как их выразить. Это наполняет меня такой радостью. Я так люблю Криса и Эмму Нолан. Их мир — это одно из лучших мест, где ты можешь оказаться. Получить приглашение дважды действительно казалось чем-то невероятным, но трижды… это уже другой уровень. Это заставляет меня чувствовать, что я делаю всё правильно.

Премьера новой картины Нолана состоится 17 июля 2026 года. Помимо Хэтэуэй, в ней снимутся Зендея, Мэтт Деймон, Том Холланд и другие звёзды Голливуда.

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