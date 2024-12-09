Вышел свежий тизер третьего сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel

Marvel Studios выпустила свежий тизер третьего сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel. В нём вспомнили два первых сезона шоу и показали свежие кадры нового сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV. Права на видео принадлежат Disney.

Проект рассказывает об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.

Премьера первой серии третьего сезона состоится в стриминговом сервисе Disney+ уже 22 декабря. Остальные эпизоды будут выходить ежедневно вплоть до премьеры финала 29 декабря.