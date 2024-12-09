Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел свежий тизер третьего сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel

Вышел свежий тизер третьего сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel
Комментарии

Marvel Studios выпустила свежий тизер третьего сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel. В нём вспомнили два первых сезона шоу и показали свежие кадры нового сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV. Права на видео принадлежат Disney.

Проект рассказывает об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.

Премьера первой серии третьего сезона состоится в стриминговом сервисе Disney+ уже 22 декабря. Остальные эпизоды будут выходить ежедневно вплоть до премьеры финала 29 декабря.

Материалы по теме
Сериал-загадка для фанатов «Остаться в живых»: чем впечатляет «Прометей»
Сериал-загадка для фанатов «Остаться в живых»: чем впечатляет «Прометей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android