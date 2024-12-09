Режиссёр «Крейвена-охотника» рассказал про потенциальное продолжение фильма

Режиссёр фильма «Крейвен-охотник» Джей Си Чендор в свежем интервью поговорил про потенциальное продолжение ленты в случае успеха первой части.

По словам Чендора, если картина стрельнёт, он бы хотел закончить историю Крейвена экранизацией арки комикса «Последняя охота Крейвена». В ней Крейвен сходит с ума от неспособности справиться со своими врагами. Он рождает преступный план, с помощью которого побеждает Человека-паука и убивает его выстрелом из ружья. Злодей хоронит героя и начинает нести правосудие вместо него.

«Последняя охота Крейвена» — если всё получится и фильм будет успешным, станет финалом этой истории. Это, конечно, очень трагично и печально. Мы хотим создать реалистичного персонажа, который может совершать ошибки.

Премьера ленты про Крейвена состоится 13 декабря 2024 года, а в России ленту начнут показывать с 21-го числа.