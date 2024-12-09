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Вышел ролик о работе над фильмом «Балерина» по «Джону Уику»

Вышел ролик о работе над фильмом «Балерина» по «Джону Уику»
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Кинокомпания Lionsgate опубликовала ролик о работе над боевиком «Балерина» по «Джону Уику». В ролике показали немного свежих кадров шоу и некоторых людей, принимающих участие в проекте, включая ушедшего из жизни Лэнса Реддика, который в «Балерине» вновь сыграл Харона.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии.

Премьера картины состоится 6 июня 2025 года. Изначально лента должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски.

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