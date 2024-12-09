«Это сбывшаяся мечта»: звезда «Шазама!» Закари Ливай впервые станет отцом

Актёр Закари Ливай, известный по дилогии «Шазам!», рассказал в соцсетях, что готовится впервые стать отцом. Он ждёт ребенка вместе со своей девушкой Мэгги Китинг.

По словам Ливая, стать отцом — «это сбывшаяся мечта». Пол ребёнка пара пока что не знает. Также Закари опубликовал фото с УЗИ и совместный снимок с Мэгги.

Фото: Из соцсетей Закари Ливая

Я хотел стать отцом с тех пор, как был совсем ребёнком. Я всегда чувствовал, что это зов моей жизни. Это желание от чистого сердца, это сбывшаяся мечта. Меня преследовало странное чувство из-за того, что лучшие годы моей жизни пройдут, когда я наконец стану отцом, но сейчас я понимаю, что это не так.

Актёр в конце публикации в шутку попросил подписчиков предлагать имена для ребёнка: как для девочки, так и для мальчика. Ливай подчеркнул, что имя не должно быть слишком выделяющимся, но и не типичным для американских жителей.