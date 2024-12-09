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Эксперт рассказал, как сохранить заряд батареи смартфона без зарядки

Эксперт рассказал, как сохранить заряд батареи смартфона без зарядки
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Эксперт РТУ МИРЭА Арсений Буряков в интервью RT поговорил про то, как можно продлить время работы смартфона без зарядки. Самым эффективным способом этого оказался режим энергосбережения, который присутствует на всех современных устройствах.

По словам Бурякова, ещё следует снижать яркость экрана и отключать ненужные функции вроде Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC, когда они не используются. Также важно следить за температурой смартфона и не перегревать его, поскольку высокая температура негативно влияет на срок службы аккумулятора и ускоряет его разрядку.

Для некоторых моделей телефона полезно не только сворачивать, но и полностью закрывать приложения после их использования, чтобы они не продолжали работать в фоновом режиме. Однако современные операционные системы уже эффективно управляют фоновыми приложениями.

Вдобавок к прочему эксперт посоветовал использовать защитные режимы, предлагаемые производителем, например автоматическое регулирование алгоритма зарядки.

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