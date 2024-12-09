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В соревновательный экшен Marvel Rivals уже сыграло 10 млн человек

В соревновательный экшен Marvel Rivals уже сыграло 10 млн человек
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Создатели бесплатного супергеройского экшена Marvel Rivals поделились красивым событием: количество аудитории тайтла за первые 72 часа с момента релиза превысила 10 млн человек. Разработчики поблагодарили геймеров и призвали их вступать в битву.

Фото: NetEase

На релизе в Marvel Rivals доступно сразу 33 персонажа (в различных классах) и целых 8 карт. Первый сезон стартует уже в январе — ожидается, что в нём добавят новый контент. Сейчас идёт нулевой сезон с небольшим боевым пропуском и двумя режимами (тремя, если считать соревновательный).

После выхода в Steam пиковый онлайн сразу подскочил до 444 тыс. человек. Экшен приняли в общем и целом положительно.

Marvel Rivals доступна на PS5, Xbox Series и ПК. В игре есть русский язык в виде субтитров.

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