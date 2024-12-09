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«Отвратительные оскорбления»: актёр Барри Кеоган отказался от своих соцсетей

«Отвратительные оскорбления»: актёр Барри Кеоган отказался от своих соцсетей
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Актёр Барри Кеоган, известный по «Вечным» и другим фильмам, рассказал, что из-за большого количества хейта ему пришлось отказаться от своих соцсетей.

По словам Кеогана, ему отправляли «отвратительные сообщения, полные лжи». Актёр отметил, что говорили даже про то, насколько он плохой родитель.

Сообщения, которые я получил, никто и никогда не должен увидеть. Абсолютная ложь, ненависть, ужасные слова о моей внешности и о том, что я плохой родитель. Стучаться к моей бабушке, запугивать моих детей — это переходит все границы.

Барри не жалеет о своём решении отказаться от соцсетей и считает, что это пойдёт ему на пользу.

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