Появился первый постер третьего сезона сериала «Джек Ричер»

Amazon Prime поделилось первым постером третьего сезона сериала «Джек Ричер». На нём изображён главный герой проекта на фоне цифры 3.

Фото: Amazon Prime Video

Третий сезон шоу расскажет о новых приключениях Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время бывший сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.

«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Шоу рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Первый сезон вышел в 2022 году, а второй — в 2023-м.

Шоу с Аланом Ритчсоном в главной роли вернётся уже 20 февраля 2025 года.