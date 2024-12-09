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Никита Кологривый раскрыл гонорар за съёмки в сериале «Слово пацана»

Никита Кологривый раскрыл гонорар за съёмки в сериале «Слово пацана»
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Актёр Никита Кологривый во время интервью на YouTube-канале «За деньги» рассказал о своём гонораре за съёмки в сериале «Слово пацана». По словам Кологривого, он заработал за шоу более 500 тыс. рублей.

По словам актёра, у него было около пяти-семи рабочих смен во время съёмок шоу.

Было порядка пяти-семи смен. Немало. Я зарабатываю вообще немало. Я вот сейчас это понял недавно, слава богу, я трачу не на себя, а на дочь.

Кологривый подчеркнул, что во время работы над «Словом пацана» он увеличил стоимость своего съёмочного дня. По словам актёра, сейчас он просит меньше — «около 250 тыс. рублей» за смену.

Также, поделился актёр, у него нет недвижимости и автомобиля в собственности. Он арендует квартиру в Москве.

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