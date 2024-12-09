Вышел тизер фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов» — премьера в 2025 году

Компании Crunchyroll и Sony Pictures представили дебютный тизер фильма по вселенной аниме «Клинок, рассекающий демонов». Продолжение знаменитого мультсериала выйдет уже в 2025 году в мировых кинотеатрах, это будет первая картина в финальной трилогии.

Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат Crunchyroll.

Грядущая серия полнометражных фильмов завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося 30 июня 2024-го. Сериал рассказывает о подростке по имени Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов после того, как всю его семью убил демон, а его младшая сестра Нэдзуко сама превращается в демона.

Ранее в Crunchyroll отмечали, что подойдут к созданию трилогии фильмов с большим трепетом и «предоставят фанатам именно то завершение, на которое они рассчитывают».