«Интерстеллар» собрал более $ 4 млн на повторных показах в честь 10-летия фильма

6 декабря в кинотеатрах США состоялся повторный релиз научно-фантастического фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Ленту вновь выпустили в прокат в формате IMAX в честь 10-летия культовой работы британского режиссёра.

По итогам уикенда фантастическая лента заработала около $ 4,4 млн всего лишь в 165 залах — это очень высокий результат для повторного лимитированного показа. Как отмечают представители кинотеатров, билеты на сеансы были полностью раскуплены спустя несколько минут после старта продаж билетов. Поэтому в ближайшие недели показы ленты продолжатся, а число залов расширят.

Оригинальная премьера «Интерстеллара» состоялась 7 ноября 2014 года. Фильм рассказывает о недалёком будущем, в котором людям на планете угрожают катастрофические изменения климата и массовый голод. Группа астронавтов во главе с инженером Джозефом Купером отправляется в космос в поисках нового дома для человечества. Картина заработала в прокате $ 774 млн и стала одной из самых высокооценённых работ Кристофера Нолана. Не исключено, что по итогам повторного проката сборы ленты превысят $ 800 млн.