Актриса Оливия Уайлд рассказала, каким фильмам отдаёт предпочтение для работы

Во время недавнего интервью издания Deadline актриса Оливия Уайлд рассказала о том, каким проектам отдаёт предпочтение и почему именно им.

По словам Уайлд, ей нравятся рисковые роли, поскольку они более интересные. Однако из-за проблем с кинопроизводством, которые связаны с индустрией, актёрам всё сложнее работать в более тяжёлых и рискованных роях.

Я тяготею к ролям, в которых есть немного риска. Я знаю, что не буду бояться, и я думаю, что отчасти это связано с готовностью не быть принятой, не быть прославленной всеми, не быть любимой всеми. Я думаю, что огромная проблема нашего бизнеса, как и во всём мире, заключается в том, что, когда вы отождествляете кинопроизводство или актёрскую игру со славой или всеобщим признанием, вы сразу же лишаете себя возможности заниматься рискованной работой.

Ещё Уайлд считает, что в актёрской профессии актёр становится ценнее из-за своего опыта. В целом, говоря о женщинах в киноиндустрии, Уайлд сказала, что в кино не стало меньше женщин, изучающих кино, а стало меньше женщин, чьи фильмы снимают.